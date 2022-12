Warto przypomnieć, że TSUE zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach unijnych. Jego wyroki gwarantują, że prawo unijne będzie stosowane w taki sam sposób na terenie całej Unii Europejskiej. Sądy krajów członkowskich są z kolei zobowiązane do zapewnienia właściwego stosowania prawa UE. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości co do wykładni danego aktu prawnego, mogą zwrócić się z zapytaniem prejudycjalnym do TSUE.