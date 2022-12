Dziennikarka została nominowana za wnikliwość, odpowiedzialność i merytoryczność, z jaką recenzuje zmiany w prawie podatkowym. Jej rzeczowe publikacje poświęcone Polskiemu Ładowi przekonały resort finansów do wprowadzenia szeregu zmian w przepisach, co w przypadku wielu przedsiębiorców i firm zdecydowało o opłacalności dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Praca działu podatkowego "DGP", którym kieruje, to przykład, że dziennikarstwo może być służbą publiczną.

Reklama

Tegoroczni nominowani to również:

Marek Chądzyński (300Gospodarka) – za świeże spojrzenie na powszechnie dostępne wskaźniki makroekonomiczne i samodzielne wyciąganie z nich wniosków oraz za atrakcyjne prezentowanie tematów ekonomicznych bez uciekania się do clickbaitowych chwytów. Zagląda nie tylko do licznych szufladek w budżecie państwa, ale też do skrytek poza nim, w których rząd ukrywa deficyt i długi. Był dziennikarzem "Parkietu", PAP i przez wiele lat "Dziennika Gazety Prawnej". Od sierpnia jest redaktorem naczelnym serwisu informacyjnego 300Gospodarka.

Mikołaj Kunica (Business Insider Polska) – za zbudowanie mocnego zespołu, który wyznacza trendy w informowaniu o gospodarce, ekonomii, finansach i rynkach. Business Insider pod jego kierownictwem stał się dla polskiej klasy średniej najważniejszym serwisem biznesowym dzięki temu, że informuje o sprawach najistotniejszych konkretnie i przejrzyście. Każdy tak chce, ale niewielu potrafi. Kunica jest szefem BI od trzech lat. Wcześniej kierował redakcją Money.pl, był też reporterem TVN.

Reklama

Grand Press Economy to nagroda za dziennikarski profesjonalizm, rzetelną i obiektywną prezentację tematów ekonomicznych, wysoką jakość publikowanych materiałów. Nominowanych wskazuje redakcja „Press” po konsultacji z gronem dziennikarzy, redaktorów i fachowców zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami.

Zwycięzcę, którego wyłoni redakcja „Press”, poznamy 13 grudnia na gali finałowej Grand Press 2022 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Laureat otrzyma czek na 10 tys. zł. Partnerem nagrody jest BNP Paribas Bank Polska.

Organizatorami konkursu są: