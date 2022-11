Producent napoju nie zapłaci podatku cukrowego, jeśli to nie on, lecz dystrybutor sprzedaje napój do punktów sprzedaży detalicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się produkcją napojów bezalkoholowych, w tym m.in. energetycznych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Są to napoje podlegające co do zasady opłacie od środków spożywczych (cukrowej).