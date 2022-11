Wysokość grzywien przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym zmienia się co roku, bo są one uzależnione od minimalnego wynagrodzenia . Przypomnijmy więc, że w pierwszej połowie 2023 r. będzie ono wynosić 3490 zł, a w drugiej połowie 3600 zł. W tym roku płaca minimalna to 3010 zł.

Wykroczenie skarbowe podlega grzywnie wymierzanej w granicach od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym w pierwszej połowie 2023 r. grzywna za wykroczenie skarbowe nakładana przez urzędników skarbówki wyniesie od 349 zł do 69 800 zł, a w drugiej od 360 zł do 72 000 zł.

- W przypadkach nadzwyczajnie obostrzonych kara będzie mogła przekroczyć 50 mln zł, a to już kwota astronomiczna, jeśli weźmie się pod uwagę to, że mowa tu o indywidualnej odpowiedzialności sprawcy - podkreśla Piotr Kołodziejczyk, adwokat, senior manager w EY. Przypomina, że w takich sytuacjach kodeks karny skarbowy pozwala nakładać karę do 1080 stawek dziennych.

Wysokość maksymalnej grzywny za przestępstwo skarbowe może szokować, ale w praktyce milionowe kary nie zdarzają się zbyt często. Wszystko przez to, że sąd ma bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o wymiar kary grzywny. Składają się na nią dwa elementy: liczba jednostek grzywny (stawek dziennych) oraz wartość danej jednostki, która może wynosić od ponad 100 zł do ponad 40 000 zł. W konsekwencji milionowe kary to rzadkość, choć spora część przestępstw karnych skarbowych przewiduje maksymalny wymiar grzywny (do 720 stawek dziennych). Gdybyśmy wzięli kilkanaście losowych wyroków, okazałoby się, że przeciętnie orzekane są kary rzędu dziesiątek lub setek tysięcy złotych. Prawo karne skarbowe musi jednakże przewidywać kary rzędu dziesiątek milionów z prostego powodu. Jego istota tego sprowadza się do tego, aby w pierwszej kolejności wyrównać stratę w budżecie spowodowaną przestępstwem skarbowym - i to właśnie temu służy kara grzywny, która w k.k.s dominuje - w przeciwieństwie do kary pozbawienia wolności, która jest domeną „zwykłego” prawa karnego.