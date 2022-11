Jeżeli gminy wygrają przed TSUE spory o VAT od fotowoltaiki, wróci pytanie, co z odjętym już przez nie podatkiem naliczonym. To zależy, do jakich celów służy budynek, na którym instalację zamontowano – tłumaczy dyrektor KIS

W najnowszej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje wcześniejsze zdanie w sprawie VAT od fotowoltaiki instalowanej na nieruchomości dzierżawionej miejskim spółkom, wykonującym czynności opodatkowane. Nie odniósł się bezpośrednio do skutków spodziewanych dopiero dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE . Stwierdził jednak jasno: odliczyć można tylko podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi. Tam gdzie w grę wchodzi zwolnienie z VAT lub brak opodatkowania, odliczenie nie przysługuje.