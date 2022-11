Pracodawca, który zawarł z jedną osobą dwie odrębne umowy o pracę, stosuje w 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek tylko przy rozliczeniu jednej z nich – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W 2023 r. to się zmieni – pomniejszenie będzie można stosować do trzech umów i to niekoniecznie tylko o pracę.

Z pytaniem o obecne przepisy wystąpiła szkoła , która zawarła z pracownikiem dwie umowy o pracę; jedną w 2017 r., drugą w 2021 r. Każda z nich określa inne warunki pracy i płacy, tj. wskazuje inny wymiar etatu, stanowisko, zakres czynności, wynagrodzenie. Pracownik złożył do tej pory tylko jedno oświadczenie PIT-2 przy umowie z 2017 r. Domagał się jednak, aby szkoła jako płatnik sumowała dochody wynikające z dwóch stosunków pracy i od tak obliczonej łącznej kwoty pobierała zaliczki z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej.