Czy bieg terminów określonych w prawie podatkowym był zawieszony w okresie od 14 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r.? A jeśli tak, to czy zawieszenie to obowiązywało wyłącznie wtedy, gdy było korzystne dla podatników?

Na oba te pytania odpowie w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Pytanie prawne zadał właśnie jeden ze składów orzekających tego sądu Treść uchwały będzie wiążąca dla wszystkich składów orzekających sądów administracyjnych, ale przede wszystkim będzie istotną wskazówką dla skarbówki i dla podatników.