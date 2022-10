Uważała, że może odliczyć ją od dochodu (do wysokości nieprzekraczającej 6 proc. dochodu) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) oraz art. 30c ustawy o PIT . Podkreślała, że z obu przepisów nie wynika, by prawo do pomniejszenia dochodu o darowiznę na rzecz OPP nie przysługiwało przedsiębiorcy płacącemu liniowy PIT. Przyznała, że wprawdzie w art. 30c ustawy znajduje się katalog odliczeń dozwolonych podatnikom, którzy wybrali liniowy PIT, ale uważała, że nie jest to katalog zamknięty.