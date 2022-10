Lekarz prowadzący prywatną praktykę rozlicza się na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Zaliczki na PIT opłaca za okresy miesięczne. Od 2017 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ niewielka część wykonywanych przez niego usług nie jest objęta zwolnieniami przedmiotowymi. W związku z tym na potrzeby VAT prowadzi jedynie ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Lekarz 5 października 2022 r. nabył od firmy francuskiej (podatnik VAT i VAT UE we Francji) ultrasonograf za 60 tys. zł. Cena zawiera koszty transportu nabytego urządzenia z Francji do Polski. Na udokumentowanie dostawy francuski kontrahent wystawił 5 października 2022 r. fakturę (bez francuskiego VAT), którą nabywca otrzymał wraz z towarem 10 października 2022 r. Tego samego dnia lekarz opłacił należność przelewem na francuski rachunek bankowy kontrahenta. Lekarz nigdy wcześniej nie dokonywał żadnych zakupów towarów za granicą. Nabyty ultrasonograf ma być używany ponad rok, jest kompletny i zdatny do użytku. Urządzenie to ma stać się środkiem trwałym w działalności lekarza i ma być oddane do używania jeszcze w październiku 2022 r. Lekarz zamierza amortyzować nabyty ultrasonograf według metody liniowej. Jak lekarz powinien rozliczyć nabycie ultrasonografu na gruncie VAT i PIT?

