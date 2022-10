Do przeliczania tej kwoty oraz innych limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Dlatego do przeliczania na 2023 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 3 października 2022 r. Tego dnia wynosił on 4,8272 zł za euro.