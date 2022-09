Sprawa dotyczyła spółki, która produkuje płyn do papierosów elektronicznych (wyrób akcyzowy) oraz aromaty (nie są wyrobem akcyzowym), które nie są przeznaczone do wykorzystania w e-papierosach. Proces produkcyjny obu produktów wygląda tak samo. Oba są mieszaniną smakowo-zapachową na bazie glikolu i/lub gliceryny z zawartością aromatu z nikotyną lub bez nikotyny. Zasadniczo spółka już na początku produkcji wie, czy z taśmy zjedzie płyn do e-papierosów, czy wyrób nieakcyzowy. Zdarza się jednak, że decyduje o tym na etapie końcowym produkcji, np. jeśli pracownik popełni błąd w produkcji.