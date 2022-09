We wniosku o interpretację spółka twierdziła, że mimo to nie powinna traktować eksperta jako podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT . Choć jest on bowiem powiązany z centrum usług wspólnych, nie ma powiązań kapitałowych, zarządczych ani rodzinnych ze spółką. Ani ona, ani ekspert nie wywierają też na siebie znaczącego wpływu w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Spółka przekonywała, że ekspert nie uczestniczy w jej codziennym funkcjonowaniu, a samo świadczenie usług doradczych lub prawnych nie może oznaczać, iż wywiera on na nią znaczący wpływ.