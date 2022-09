Nowy PIT-2, wersja 9, będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Będzie to superformularz.Eksperci samo jego wprowadzenie oceniają pozytywnie, ale spodziewają się, że szczególnie na początku jego stosowania mogą się pojawić trudności. Obawy wynikają m.in. z tego, że PIT-2 od 2023 r. będą mogli złożyć nie tylko pracownicy. – Zainteresowani tym formularzem będą również zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, osoby na kontraktach menedżerskich. Do tej pory nie mieli możliwości złożenia PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. pierwszy raz będą mogli to zrobić – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton. Dodaje, że jeśli dla kogoś umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodów, to brak możliwości złożenia PIT-2 (z czym mamy do czynienia obecnie) oznacza, że kwotę wolną można wykorzystać dopiero w zeznaniu rocznym. Samborska zwraca również uwagę, że podatnicy będą składać PIT-2 „płatnikowi”, a nie „zakładowi pracy”. – Nawet parlamentarzyści będą mogli z tego rozwiązania skorzystać – mówi ekspertka. Kolejną grupą, która powinna się zainteresować PIT-2, są osoby, które mają więcej niż jedno źródło dochodu, czyli tzw. wieloetatowcy, np. nauczyciele , którzy często pracują w kilku szkołach.