Spytała o to spółka jawna, która od 2022 r. stała się podatnikiem CIT i w związku z tym co miesiąc płaciła zaliczki na ten podatek. Jej wspólnikami są osoby fizyczne oraz kontrolowana przez jedną z nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważano przekształcenie spółki jawnej w komandytową, na podstawie art. 551 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Doszłoby do tego w trakcie 2022 r.