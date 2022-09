Sprawa dotyczyła spółki, która przewozi m.in. towary objęte systemem monitorowania drogowego i kolejowego (SENT), w tym paliwa. Spółka podzleca część przewozów kontrahentom – faktycznym przewoźnikom. Jeden z takich transportów skontrolowali na drodze funkcjonariusze celno-skarbowi. Sprawdzili dokument SENT i stwierdzili, że zawiera on błędy. Uznali, że powinien być wpisany numer licencji wydany przewoźnikowi, który faktycznie realizował transport, a nie spółce.