Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała raport z kontroli przeprowadzonych przez 12 miesięcy, tj. od lipca 2021 r. do końca czerwca 2022 r. Czytamy w nim, że niekiedy biegłym rewidentom brakuje zawodowego sceptycyzmu w odniesieniu do ryzyka oszustw. PANA, jak wiemy, kontroluje spółki audytorskie. Czy przy tej okazji jest w stanie stwierdzić, że w spółce, której sprawozdanie finansowe badał audytor, może dziać się coś niedobrego, mimo że on sam tego nie zauważył?