Następnie naczelnik urzędu skarbowego wykreślił spółkę z rejestru czynnych podatników VAT. Postąpił zgodnie z art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, który mówi o wykreśleniu z rejestru bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli posiadane informacje wskazują na to, że prowadzi on działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.