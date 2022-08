Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: ustawa nowelizująca), która wprowadziła zmiany w tzw. Polskim Ładzie. Z przepisów tego aktu prawnego wynika m.in., że podatnicy , którzy w 2022 r. stosowali dotychczas opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali podatkowej. Wybór taki dokonywany jest co do zasady w ramach zeznania rocznego PIT-36 składanego za 2022 r. (art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej). Ponadto z art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej wynika możliwość rezygnacji z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W tym celu stosowne oświadczenie powinno zostać złożone do 22 sierpnia 2022 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, „podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.”. A zatem podatnik, o którym mowa w pytaniu, będzie mógł (w drodze złożenia ww. oświadczenia w terminie do 22 sierpnia 2022 r.) zdecydować, że w 2022 r. stosuje dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej, tj.: