W przypadku dostawy towarów z ich montażem występuje kilka istotnych elementów, na które zawsze należy zwrócić uwagę. Po pierwsze – czy jest to rzeczywiście świadczenie kompleksowe wykonywane wyłącznie przez dostawcę. O takim świadczeniu można mówić, gdy z punktu widzenia warunków ekonomicznych czy też gospodarczych mamy do czynienia z realizacją kilku czynności w ramach jednego zadania. Czynności te są ze sobą na tyle powiązane w danym zakresie, że ich rozdzielanie (np. z punktu widzenia podatkowego) byłoby działaniem wysoce sztucznym, a wręcz nieracjonalnym. Pojęcie dostawy z montażem sugeruje nam od razu, że chodzi właśnie o świadczenie kompleksowe – sprzedawca towaru jest zobowiązany do jego instalacji lub montażu, bo to jest niezbędnym elementem prawidłowości dokonania dostawy towaru. Potwierdza to art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który wskazuje, że mamy do czynienia z jedną całościową czynnością i jest to traktowane jako dostawa towaru, a nie jako świadczenie usług. W przypadku dostawy z montażem ważne jest, aby usługa towarzysząca nie była prostą czynnością umożliwiającą funkcjonowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. I tak instalacją lub montażem – w rozumieniu VAT – nie będzie np. posadowienie maszyny w danym miejscu poprzez trwałe połączenie jej z podłożem albo niewymagające fachowej wiedzy skręcenie ze sobą kilku elementów urządzenia. A zatem montaż lub instalacja wymaga fachowej wiedzy dostawcy (jego pracowników, wykonawców) oraz polega na świadczeniu kwalifikowanych usług, których nie może wykonać nikt inny.