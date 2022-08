Co do zasady takie nagrody są opodatkowane PIT na zasadach ogólnych jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy PIT). W przypadku wypłaty dla powstańców mieszkających za granicą dochód ten (przy uwzględnieniu rozwiązań przewidzianych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem rezydencji podatnika) podlega opodatkowaniu tylko w krajach ich rezydencji podatkowej.