Stanowisko wiceszefa MF znajduje potwierdzenie w praktyce fiskusa. Na przykład w interpretacji indywidualnej 0114-KDIP2-2.4011.366.2022.1.AP dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się o sytuacji podatniczki, która w 2021 r. na skutek wyroku sądu otrzymała z ZUSza rok poprzedni w wysokości ok. 29 tys. zł. Ponieważ kobieta miała jeszcze inne źródła przychodów, na skutek wypłaty ZUS przekroczyła próg podatkowy. Chciała zakwalifikować zaległe świadczenie jako przychód z roku 2020, poprzez dokonanie korekty PIT za tamten rok, co uchroniłoby ją przed stawką 32 proc. Dyrektor KIS stwierdził, że nie ma takiej możliwości: „obowiązek podatkowy powstał u Pani w 2021 r., tj. w roku otrzymania świadczenia. Bez wpływu na ten fakt pozostaje okoliczność, że wypłacona kwota dotyczy świadczenia należnego za rok poprzedni”. Podobnie dyrektor KIS ocenił przypadek wypłacenia w 2021 r., co również skutkowało przekroczeniem progu (interpretacja indywidualna 0112-KDIL2-1.4011.427.2022.1.MKA). I tu ocenił, że przychód powstaje w momencie wypłaty świadczenia i nie ma znaczenia, jakiego okresu ono dotyczy. „Zatem przychód z tytułu renty należnej za 2020 r. powstał w roku, w którym renta została Pani postawiona do dyspozycji tj. wypłacona. W konsekwencji przychód z tytułu renty wypłaconej w 2021 r. należy uwzględnić w zeznaniu rocznym za 2021 r.”