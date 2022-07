Spór dotyczył stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r., a wynikł z interpretacji, o którą wystąpiła spółka zarządzająca wolnym obszarem celnym na polskich lotniskach. Firma uważała, że nie musi oznaczać banderolami wyrobów akcyzowych sprzedawanych na terenie strefy wolnocłowej. Powołała się na art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, który w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. zwalniał z obowiązku oznaczania banderolami wyroby akcyzowe wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.