Informacje o prowadzonych postępowaniach skarbowych można uzyskać, składając do urzędu odrębny wniosek. Można to zrobić bezpłatnie przez e-Urząd Skarbowy, logując się na stronie www.podatki.gov.pl. Można do tego użyć profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Następnie trzeba wejść w zakładkę „złóż dokument” i wybrać pismo ogólne. W treści pisma podatnik musi wskazać, że chce uzyskać informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.