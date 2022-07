Spytał o to podatnik , który prowadzi stację demontażu pojazdów i zajmuje się recyklingiem pojazdów nienadających się do użytku. Wyjaśnił, że w momencie, gdy wydaje zaświadczenie o demontażu, kupiony pojazd staje się odpadem. Takie auto nie jest przeznaczone do dalszej sprzedaży ani użytkowania. Demontowane elementy są sortowane; jedne to odpady do utylizacji, inne nadają się do recyklingu.