Przepisy te mają obowiązywać do końca lipca. Nowelizacja, nad którą pracuje Senat (druk nr 472), wydłuża ten termin do 31 października br. Zgodnie z jej projektem preferencją mają być objęte także analogiczne produkty unijne z rozporządzenia (UE) 2019/10095, które wejdzie w życie 16 lipca br. Rozporządzenie unijne ustanowi definicje, wymagania oraz ureguluje obrót na rynku unijnym towarami wykorzystywanymi w produkcji rolnej (produkty nawozowe), w tym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw.