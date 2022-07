Aby uniknąć sytuacji, w której do czasu wejścia w życie tej nowelizacji podatnicy płaciliby podatek minimalny za bieżący rok, minister finansów wydał 28 czerwca 2022 r. rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 1356). Wydłużył w nim – do 31 marca 2023 r. – termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku minimalnego podatnikom, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r., a zakończy do 30 listopada 2022 r.