Tak wynika z porównania różnych form opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zasadniczo po nowelizacji PIT , która wejdzie w życie 1 lipca, a więc po wprowadzeniu pakietu Niskie Podatki (korekta Polskiego Ładu), dochody netto osób fizycznych wzrosną w porównaniu do Polskiego Ładu.

- Dobrą informacją jest to, że na zmianach co do zasady nikt nie powinien stracić, a wiele osób zyska - przyznaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy i dyrektor w Vialto Partners, która opracowała porównanie.