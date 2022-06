Chodzi o podatek minimalny wprowadzony Polskim Ładem w wysokości 10 proc. od tzw. nadmiarowych płatności i kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych). Co do zasady ma on dotyczyć podatników CIT , których udział dochodów w przychodach będzie wynosić mniej niż 1 proc. Przepisy te mają po raz pierwszy dotyczyć przychodów osiągniętych w 2022 r.