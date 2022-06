Chodzi o zniwelowanie negatywnych dla OPP skutków podwyższenia od 1 stycznia 2022 r. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenia 12-proc. dolnej stawki skali podatkowej i ulg typu „zero PIT” (np. dla rodziców z co najmniej czwórką dzieci). Ponieważ w 2022 r. wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. korzystający z nowych ulg zero PIT), OPP nie dostaną od nich części podatku. O problemie pisaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku w artykule „Kwota wolna w górę to ubytek dla niepełnosprawnych” (DGP nr 189/2021).