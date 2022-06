Kwota 8700 zł to maksymalny limit składek zdrowotnych, które będzie można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatku liniowego, czy to poprzez zaliczenie ich do kosztów podatkowych, czy poprzez odliczenie od dochodu – twierdzi biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort odniósł się w ten sposób do naszego wczorajszego artykułu „Liniowcy podwójnie odliczą składkę zdrowotną” (DGP nr 110/2022). Nie wskazał żadnego przepisu , z którego taka „alternatywa” (słowo użyte przez MF) miałaby wynikać. Nawiązał do uzasadnienia projektu korekty Polskiego Ładu. Cytowani przez nas wczoraj eksperci nie mieli wątpliwości, że w uchwalonej 12 maja br. przez Sejm nowelizacji jest błąd (wczoraj miał się nią zająć Senat, ale do zamknięcia tego wydania DGP tak się nie stało). Z nowelizacji wynika bowiem, że przedsiębiorca płacący PIT według liniowej stawki 19 proc. będzie mógł od 1 lipca br. podwójnie odliczyć składkę zdrowotną, czyli w sumie aż 17 400 zł. Zaliczy bowiem 8700 zł do kosztów uzyskania przychodu i drugie tyle odliczy od dochodu.