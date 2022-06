Taki obowiązek ciążył też na spółce z o.o., której prezes stanął przed sądem za nieodprowadzenie przez nią do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników. Prezes tłumaczył to zbiegiem nieszczęśliwych wypadków. Najpierw znacznie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna spółki, co zmusiło ją do ogłoszenia upadłości. Zaraz potem w firmie wybuchł pożar i spalił się budynek produkcyjno-magazynowy, a postępowanie upadłościowe zostało umorzone.