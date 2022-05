Dla wielu przedsiębiorców, którzy albo już dokonali przekształcenia w spółkę z o.o., albo przygotowują się do takiej operacji, może być to niemiłym zaskoczeniem. W dużej mierze pewnie dlatego, że niekorzystną dla wspólników wykładnię fiskus zaprezentował raz i to ponad rok temu. Problem jest ważki, a nie wybrzmiewa zbyt mocno. Tymczasem linii interpretacyjnej wskazującej jednoznacznie na przeciwną wykładnię brak, więc ryzyko fiskalne cały czas istnieje i warto wszystkim przypomnieć, że wypracowany zysk trzeba odpowiednio zaprezentować w księgach. Także na wypadek, gdyby miał być wypłacony dopiero po przekształceniu.