Spółce (posiadającej status podatnika VAT czynnego) nie będzie jednak przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego – z uwagi na brak związku nabytej usługi ze sprzedażą opodatkowaną. Usługi najmu (podnajmu) świadczone przez spółkę będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224). Przy czym zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj. usług związanych z zakwaterowaniem – 55 PKWiU (art. 43 ust. 20 ustawy o VAT).