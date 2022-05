Reklama

Potwierdza to już nie tylko treść objaśnień podatkowych z 23 grudnia 2021 r., lecz także interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.67. 2022.4.BS).

Eksperci mówią krótko: to absurd.

– Wykładnia fiskusa jest kuriozalna, bo wynika z niej, że zobowiązanie podatkowe powstanie przed zdarzeniem generującym takie zobowiązanie – komentuje doradca podatkowy Wojciech Kliś.

Adrian Kęmpiński z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z wykładnią fiskusa – spółka, która wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w drugiej połowie roku z samego już założenia nie zapłaci estońskiego CIT w terminie. Powstanie więc zaległość podatkowa, od której będą naliczane odsetki za zwłokę (obecnie to już 13,5 proc. rocznie, a niewykluczone, że stawka odsetek znów wzrośnie).

– Trudno oczekiwać od podatnika, że zapłaci podatek we właściwej wysokości, zanim jeszcze zaistnieje zdarzenie, które zgodnie z przepisami jest opodatkowane. Korzystne w swych założeniach przepisy nie po raz pierwszy są zniekształcane przez wykładnię oderwaną od rzeczywistości gospodarczej – mówi Adrian Kęmpiński.

Żaden z naszych rozmówców nie ma wątpliwości, że należy jak najszybciej zmienić przepis . Powinno z niego jednoznacznie wynikać, że podatek od zysków dzielonych w drugiej połowie roku (np. od wypłaty zaliczki na poczet dywidendy) powinien być płatny do końca siódmego miesiąca następnego roku, a nie tego, w którym dochodzi do wypłaty.

Problematyczne zaliczki

Chodzi o ryczałt od dochodów spółek, zwany potocznie estońskim CIT. Polega on na tym, że spółka płaci zasadniczo podatek dopiero w momencie wypłaty zysków wspólnikom, przy czym od PIT wspólnika można odjąć część CIT uiszczonego przez spółkę. Dzięki temu tzw. efektywna stawka opodatkowania od wypłaty zysków wynosi 20 proc. w przypadku małych podatników oraz 25 proc. u pozostałych.

W art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT napisano, że podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat „do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego”.

Takim dochodem są również wypłacone wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, co potwierdził minister finansów w grudniowych objaśnieniach. Jeśli są one wypłacane w pierwszym półroczu, to sytuacja jest relatywnie prosta – estoński CIT powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego do 20 lipca.

Gorzej, gdy wypłata nastąpi w drugiej połowie roku, np. w sierpniu.

Najpierw podatek, potem wypłata

Spytała o to spółka, która od 2022 r. wybrała estoński CIT. Była przekonana, że jeżeli uchwała o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy zostanie podjęta w drugiej połowie roku, to podatek od wypłaconych zaliczek powinna wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca następnego roku podatkowego.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że w art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie ma mowy o następnym roku podatkowym, tylko o roku podatkowym. Jeśli zatem pokrywa się on z kalendarzowym, to spółka musi zapłacić estoński CIT do 20. lipca roku podatkowego, w którym doszło do podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy bądź do ich wypłaty bez podjęcia uprzedniej uchwały.

Zdaniem dyrektora KIS pośrednio potwierdza to również treść innych przepisów, np. art. 28m ust. 1 pkt 1 i art. 28n ust. 2 ustawy o CIT. W świetle drugiego z tych przepisów podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika ma miejsce do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Jeśli uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto zostanie podjęta później, to przyjmuje się, że zapadła ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.

Jeżeli zatem uchwała o wypłacie zaliczki zapadnie np. w sierpniu lub wrześniu, to podatek i tak powinien być zapłacony do 20 lipca roku, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zaliczki – uzasadnił swoją interpretację dyrektor KIS.

Rozstrzygną sądy

– Nie wydaje się, aby rozumowanie dyrektora KIS miało podstawy, szczególnie że zaprezentowana przez niego interpretacja w sposób oczywisty kłóci się z logiką – komentuje Wojciech Kliś.

Przypomina, że podstawowe zasady wykładni przepisów pozwalają odejść od wykładni językowej m.in. wtedy, gdy na pierwszy rzut oka jej wynik jest absurdalny.

– W tym wypadku absurdalność związana z opodatkowaniem zaliczki wypłaconej w drugiej połowie roku widać jak na dłoni – stwierdza ekspert.

Jego zdaniem „odpowiednie” traktowanie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (tak jak podzielonego zysku – art. 28m ust. 2 ustawy o CIT) powinno oznaczać, że podatnik powinien stosować zasady opodatkowania obowiązujące dla dywidendy, czyli tak, jak po podziale zysku po zakończeniu roku.

– Niestety, najprawdopodobniej ostatecznej wykładni przepisu będą musiały dokonać sądy administracyjne – przewiduje Wojciech Kliś. ©℗

Problem z odliczeniem od PIT

Opisany problem nie jest jedynym, jeśli idzie o opodatkowanie zaliczek na poczet dywidendy wypłacanych w spółkach z estońskim CIT. W artykule „W estońskim CIT lepiej wstrzymać się z zaliczkami na dywidendy” (DGP nr 28/2022) przedstawiliśmy niekorzystne skutki interpretacji dyrektora KIS z 27 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ). Wynikało z niej, że w 2021 r. przy zaliczka na poczet dywidendy nie można było pomniejszyć PIT wspólnika o 90 proc. ryczałtu spółki (u małych podatników) lub 70 proc. (u pozostałych spółek). Dyrektor KIS uznał bowiem, że w świetle art. 30a ust. 19 ustawy o PIT mechanizm odliczenia od PIT wspólnika dotyczył wyłącznie dywidendy, a nie zaliczek na jej poczet.