W ramach tzw. uchwały modernizacyjnej planowane jest doposażenie jednostek KAS w skanery RTG, by zwiększyć zdolności operacyjne w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i ochrony zewnętrznej granicy UE. Będzie to wydatek około 45,6 mln zł. Prowadzone będą też inwestycje dotyczące obiektów infrastruktury KAS mające na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego, obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę warunków obsługi interesantów i warunków pracy. Planowany koszt tych działań to około 78,5 mln zł. Realizowana będzie również modernizacja sieci LAN, co zapewni bezawaryjną i sprawną pracę, a tym samym poprawi szybkość obsługi klientów. Na ten cel przewidziano około 71,3 mln zł.

W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest reforma systemu wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Celem zmian jest stworzenie otoczenia przyjaznego dla przedsiębiorców i usprawnienie procesów w samej KAS. Zostanie to osiągnięte m.in. dzięki ujednoliceniu i uproszczeniu procedur. Planujemy wyznaczenie jednego organu obsługującego wszystkie wiążące informacje, które teraz załatwiane są przez różne organy. Zakładamy powierzenie prowadzenia spraw dotyczących wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA) dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, który obecnie prowadzi sprawy w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS). Pracujemy też nad ujednoliceniem i uproszczeniem odmiennych procedur stosowanych przy wydawaniu WIS i WIA. Planowane jest także odmiejscowienie usług świadczonych na rzecz naszych klientów. Dzięki temu pewne podstawowe sprawy będzie można załatwić w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie kraju – niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby. Te usługi to uzyskanie zaświadczenia, otrzymanie innych informacji o stanie rozliczeń oraz złożenie deklaracji. Mamy świadomość rosnącej mobilności naszych klientów i wychodzimy naprzeciw potrzebom z niej wynikającym.

Tak, bo choć elektronizacja obsługi podatników wymaga często nie tylko zmian legislacyjnych, ale także przebudowy funkcjonujących rozwiązań, nie zamierzamy się zatrzymywać. Obecnie pracujemy nad tym, by w e-Urzędzie Skarbowym automatycznie wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz o dochodach w wersji skróconej i rozszerzonej. Planujemy udostępnić użytkownikom e-US: wniosek o stwierdzenie nadpłaty, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1), historię złożonych dokumentów za lata 2020–2022 oraz podgląd rozliczeń z urzędem skarbowym. Ponadto chcemy stworzyć w e-US konto dla organizacji, żeby nie tylko osoby fizyczne mogły korzystać z naszych usług. Umożliwimy naszym klientom wysyłanie i odbieranie korespondencji w serwisie. Planujemy też inne działania, które usprawnią pracę w urzędach skarbowych i podniosą poziom obsługi klientów.

Chcemy wprowadzić zmiany w aplikacji eSprawozdania Finansowe przez dodanie możliwości sporządzania większej liczby rodzajów sprawozdań finansowych oraz usprawnienie jej działania (zarówno pod względem technicznym, jak i ergonomii). W ramach projektu AUTO_ZWROT wdrożymy kolejny etap automatycznego badania zasadności zwrotów VAT i automatycznej realizacji tych zwrotów na rachunek bankowy podatnika – w przedziale kwotowym od 5001 zł do 10 tys. zł. Zmierzamy też do pełnej elektronizacji postępowań w sprawach wydawania wiążących informacji, o których mówiłam wcześniej.

Pracujemy również nad uruchomieniem nowych e-usług w ramach portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w obszarze celnym i akcyzowym, które pozwolą na elektronizację i usprawnienie procesu obsługi klienta KAS. Planujemy np. udostępnienie kolejnych usług w ramach modułu e-Decyzje, które umożliwią elektroniczną obsługę postępowań administracyjnych w obszarze cła, podatku akcyzowego i gier hazardowych, INTRASTAT. Ponadto nastąpi uruchomienie systemu Cyfrowa Granica we wszystkich lokalizacjach. To usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.

Automatyzacja procesów i wdrażanie e-usług to wyższy poziom obsługi klientów i usprawnienie pracy w jednostkach KAS. Eliminacja czasochłonnych manualnych działań pozwala uwolnić zasoby, które można wykorzystać do realizacji innych zadań. Zakładamy, że przeniesienie większości usług do e-Urzędu Skarbowego spowoduje, że podatnicy coraz rzadziej będą musieli załatwiać swoje sprawy podczas wizyty w urzędzie. Zmniejszy się liczba wniosków o wydanie zaświadczenia, które dzisiaj wymagają „ręcznej” obsługi przez pracowników. Przyspieszymy obieg dokumentów i ograniczymy koszty związane z wysyłką korespondencji. Nasz klient otrzyma narzędzia, dzięki którym w prosty i szybki sposób załatwi sprawę, będzie miał dostęp do swojej korespondencji z urzędem oraz złożonych deklaracji. Korzyścią dla podatnika będzie również to, że zaświadczenia wydawane na wniosek złożony w e-US nie będą podlegały opłacie skarbowej. Podatnikom korzystającym z usługi Twój e-PIT zapewniamy łatwość i szybkość rozliczenia rocznego, a w razie konieczności również złożenie korekty zeznania.