W tym roku możliwe są jeszcze karuzele w obrocie zabytkami, polegające na zakupie i dalszej odsprzedaży zabytkowej nieruchomości , po wykonaniu jakichkolwiek prac remontowych - wyłącznie w celu skorzystania z ulgi w PIT. Nie będzie to możliwe dopiero od 2023 r.

Co do końca 2022 r.

Obecnie - i tak pozostanie do końca bieżącego roku - z ulgi można skorzystać w trzech przypadkach, tj. gdy podatnik:

Wpłacając na fundusz remontowy lub ponosząc wydatki na konserwację, odnowienie czy remont zabytku, można odliczyć od dochodu (przychodu) połowę poniesionych wydatków. Przykładowo, jeśli ktoś wyda 50 tys. zł, to może odliczyć od dochodu 25 tys. zł. Jeśli wyda milion złotych, odlicza pół miliona zł.

Ile do odliczenia

Jeśli podatnik kupi zabytek (choćby za symboliczną złotówkę), to może odliczyć kwotę wyliczoną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku i 500 zł, z tym że nie więcej niż 500 tys. zł.

Przykładowo, jeśli podatnik kupi zabytek o powierzchni 100 m.kw., to odliczy 50 tys. zł. W ten sposób może sobie wyzerować PIT nawet na 6 lat, bo maksymalnie przez taki okres można odliczać ulgę.

Co się zmieni

- To najważniejsza zmiana i należy ją ocenić pozytywnie. Dotychczasowa konstrukcja przepisu pozwala na odliczanie wydatku na zakup zabytku, który nie wymaga żadnych większych nakładów - komentuje Jowita Pustuł.

- Do skorzystania z ulgi potrzebne będzie zaświadczenia od konserwatora, że takie prace rzeczywiście zostały wykonane - wyjaśnia Jowita Pustuł.

W konsekwencji zmieni się moment odliczenia wydatków na prace konserwatorskie i remont - nie będą już one odliczane w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki, tylko w zeznaniu składanym za rok, w którym konserwator poświadczył wykonanie prac.

- W konsekwencji, jeśli kwota odliczenia będzie wysoka, to właściciel zabytku może nie zapłacić ani 1 zł podatku w roku poniesienia wydatku, a nawet w okresie sześciu lat - mówi Jowita Pustuł. To - zdaniem ekspertki - budzi zdziwienie.

W jej przekonaniu wysokość odliczenia powinna być limitowana. - Podatnik powinien móc odjąć poniesiony wydatek do pewnej maksymalnej wysokości (np. rocznie do 30 proc. wykazanego dochodu), tak aby częściowo był jednak zobowiązany do zapłaty podatku - uważa Jowita Pustuł.