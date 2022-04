Sprawa dotyczyła spółki, która budowała farmę wiatrową i w październiku 2015 r. złożyła wniosek o pozwolenie na użytkowanie I etapu. Było to jeszcze przed zakończeniem wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję pozwalającą na użytkowanie.

W związku z tym w styczniu kolejnego roku wójt gminy wezwał spółkę do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za 2016 r. Spółka ją złożyła, ale nie uwzględniła budowli, których budowa została zakończona w 2015 r. Wyjaśniła, że nowe budowle wykaże do opodatkowania dopiero za rok – od 1 stycznia 2017 r.

Zasadniczym jej argumentem w tej sprawie była interpretacja indywidualna w zakresie CIT. Minister finansów wyjaśnił w niej, w którym momencie – w świetle art. 16a ustawy o CIT – środki trwałe wchodzące w skład farmy wiatrowej mogą być uznane za kompletne i zdatne do użytku.

Spółka natomiast uważała, że powinna zacząć płacić podatek dopiero od 2017 r. Podkreślała, że aby farma wiatrowa sprawnie funkcjonowała, muszą działać wszystkie jej elementy. Natomiast ona sama – jak podkreślała – dopiero w marcu 2016 r. przyjęła całą inwestycję do użytkowania. Dopiero wtedy podpisała protokół odbioru prac od dostawcy turbin i podmiotów realizujących kontrakty budowlane.

Spółka zwróciła też uwagę, że podstawą opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Tłumaczyła, że dopiero w marcu 2016 r. wszystkie środki trwałe tworzące farmę stały się kompletne i zdatne do użytku i dlatego dopiero w maju 2016 r. wprowadziła budowlę do ewidencji środków trwałych. Samą zaś amortyzację rozpoczęła jeszcze później – w czerwcu 2016 r.

Skoro więc na 1 stycznia 2016 r. nie amortyzowała jeszcze budowli, to nie mogła być znana podstawa opodatkowania w CIT, a tym samym nie było możliwe ustalenie wysokości podatku od nieruchomości za 2016 r. – argumentowała spółka.

Tego samego zdania były sądy. Jak wyjaśnił WSA w Gdańsku, ukończenie budowy i rozpoczęcie użytkowania budynku lub budowli przed ich ostatecznym wykończeniem mają takie same skutki. Wystąpienie któregokolwiek z tych zdarzeń powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje od początku kolejnego roku podatkowego – stwierdził WSA (sygn. akt I SA/Gd 298/18).

Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Anna Dalkowska wyjaśniła, że oddany do użytkowania obiekt powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

– Skoro spółka tego nie zrobiła, to oznacza to, że na 1 stycznia 2016 r. budowla nie podlegała jeszcze amortyzacji. W takiej sytuacji wartość budowli należało ustalić w inny sposób. Słusznie SKO uznało, że powinien to ustalić biegły, tak jak w tej sprawie – stwierdziła sędzia Dalkowska. ©℗