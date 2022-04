Zgodnie z art. 146da ustawy o VAT w przypadku towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. ma zastosowanie stawka VAT 0 proc. Chociaż z przepisów (w szczególności z par. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących) wprost to nie wynika, dopuszcza się korygowanie sprzedaży udokumentowanej paragonami wystawionymi z zawyżoną stawką VAT. Przy czym zdaniem organów podatkowych rozliczanie takich korekt przez podatnika jest możliwe tylko wówczas, gdy ma on możliwość jednoznacznie zidentyfikować nabywców towarów lub usług oraz zwrócić im nienależnie zapłacony zawyżony VAT (zob. interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2015 r., nr IPTPP1/4512-546/15-2/RG; dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2016 r., ILPP2/4512-1-902/15-3/JK; czy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.461.2020.2.PRM).