Jak stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem (w tym w związku ze zwrotem towarów), dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Przy czym z art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że warunku posiadania dokumentacji nie stosuje się m.in. w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT). Powoduje to, że faktury korygujące zmniejszające dotyczące WDT sprzedawcy powinni co do zasady rozliczać w okresie rozliczeniowym ich wystawienia.