Dyrektor KIS odniósł się również do pojęcia poniesienia kosztu użytego w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT . Wyjaśnił, że w świetle tego przepisu koszt musi realnie obciążać majątkowo podatnika i definitywnie zmniejszać jego aktywa. Natomiast wystawiając weksel własny, spółka zobowiązuje się tylko do zapłaty określonej sumy pieniężnej, w związku z czym nie może to być uznane za faktyczne poniesienie wydatku (w tym wypadku – na nabycie wkładu).