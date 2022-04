Resort finansów chce jednak wprowadzić dodatkowy mechanizm zabezpieczający OPP przed spadkiem wpływów. Dlaczego mają one zmaleć? Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Na skutek korekty Polskiego Ładu z 17 proc. do 12 proc. zostanie obniżona dolna stawka skali podatkowej. Wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. powracający z zagranicy, rodzice co najmniej czwórki dzieci i seniorzy, którzy nie przeszli na emeryturę). Organizacje nie dostaną więc od nich 1 proc. podatku.