Księgowi w biurach rachunkowych mają ostatnio dużo na głowie. Dlatego warto, aby ułatwiać sobie pracę tam, gdzie jest to możliwe. Po co bowiem wykonywać dwa razy tę samą czynność. Do przygotowania PIT trzeba zebrać niezbędne dane, co w przypadku niektórych klientów oznacza też sprawdzanie zapisów w księgach. A to samo trzeba przecież robić, gdy będzie się sporządzać sprawozdanie finansowe, choć w 2022 r. ten obowiązek można wykonać później, niż przygotowujemy dane do PIT. Warto więc ułatwić sobie sprawę i tę pracę wykonać raz.

TEMAT: Obowiązki sprawozdawcze PROBLEM: Czy dla klientów rozliczających Czy dla klientów rozliczających PIT i prowadzących księgi rachunkowe warto przyspieszyć przygotowanie sprawozdania