Tylko miesiąc został na złożenie zeznania rocznego i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. Wprawdzie dla przedsiębiorców nie powinno to być aż tak wielkim wyzwaniem w porównaniu z tym, co - ze względu na zmiany wprowadzone przez Polski Ład - czeka ich najprawdopodobniej w przyszłym roku, nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku będzie to tylko rutynowe działanie.

W dzisiejszym poradniku przygotowanym w formule pytań i odpowiedzi - koncentrujemy się na wyjaśnieniu kwestii ważnych przy rozliczeniach rocznych dla przedsiębiorców Z tego tekstu dowiesz się: 1. Czy termin na złożenie PIT-36L za 2021 r. został przedłużony jak w przypadku CIT-8 2. W jaki sposób mają wypełnić zeznanie roczne wspólnicy spółek komandytowych, które zyskały status podatnika CIT od maja 2021 r. 3. Czy nieodliczone składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne można przenieść na następny rok 4. W jakich nowych sytuacjach umożliwiono wspólne rozliczenie z małżonkiem 5. Jakie kwoty trzeba wpisać w PIT-36 w przypadku zawyżenia zaliczki 6. Czy można równocześnie skorzystać z ulg B+R i IP Box 7. Kiedy można skorzystać z ulgi e-TOLL Wątpliwości podzielone na 16 zagadnień Termin i sposób złożenia zeznania