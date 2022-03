Wartość w polu 409 formularza PIT-36, dotyczącym sumy wpłaconych zaliczek, jest co do zasady obliczana automatycznie. Pole to można jednak edytować i zmienić kwotę – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Potwierdziło też, że płacone za granicą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazuje się w tej samej rubryce co krajowe. Nie przewidziano do tego oddzielnego pola jak w poprzednich latach. W sprawie wątpliwości dotyczących PIT-36 w wersji 29 służącej do rozliczenia podatku za 2021 r. napisał do nas czytelnik. Miał bowiem wątpliwości, czy w formularzu, który został udostępniony na stronie MF , nie ma błędów.