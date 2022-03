Spółka uważała, że potrącone w ten sposób kwoty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała, że są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Podkreśliła, że chiński podatek obrotowy nie może być utożsamiany z VAT, który zasadniczo nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT