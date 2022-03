Za bez znaczenia uznał to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii nadal są wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o CIT , do którego odwołuje się art. 20 ust. 14 tej ustawy. Przepis ten mówi o zwolnieniach dla dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.