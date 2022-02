Reklama

Ustawowy termin na złożenie PIT dla większości osób fizycznych to 30 kwietnia, ale ponieważ w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę, zgodnie z ordynacją podatkową czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego. Z dochodów za 2021 r. możemy więc rozliczyć się z fiskusem do 2 maja. Inny termin obowiązuje podatników, którzy w zeszłym roku rozliczali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 powinni złożyć już do końca lutego.

Najprościej rozliczyć się z fiskusem przez usługę Twój e-PIT (epit.podatki.gov.pl), będącą częścią platformy e-Urząd Skarbowy.

Usługa jest aktywa od 15 lutego. Początkowo mogą przytrafić się kłopoty techniczne. „Dzisiaj u niektórych użytkowników usługi Twój e-PIT mogą występować przejściowe utrudnienia w działaniu usługi Twój e-PIT. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej przywrócić pełne działanie serwisu. Przepraszamy za niedogodności” – napisało MF w komunikacie z 15 lutego.

Koło godziny 10 udało nam się jednak bez problemu zalogować do usługi. W południe Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozliczono dotąd 62 tys. zeznań.

Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT?

W formularzu PIT wykazujemy dane otrzymane od płatników (np. pracodawców) na temat ubiegłorocznych dochodów, pobranych zaliczek na podatek, opłaconych składek itp. Jest to druk PIT-11. Pracodawca musi go wysłać do końca stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego – pracownikowi.

Jeśli nie mamy jeszcze PIT-11, nic straconego – w usłudze Twój e-PIT możemy znaleźć wersję wysłaną do skarbówki i rozliczyć się na tej podstawie.

Emeryci takie informacje otrzymują na drukach PIT-11A lub PIT-40A. Niektórzy już je dostali – 28 stycznia ZUS informował, że rozpoczął wysyłkę.

Dla kogo Twój e-PIT

Twój e-PIT to gotowa propozycja zeznania rocznego PIT, przygotowana przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Może ją zaakceptować, wprowadzić w niej zmiany (np. dodać ulgi), odrzucić w całości i wypełnić formularz samemu, a nawet (w przypadku większości podatników rozliczających PIT-37 lub PIT-38) nie robić nic – wówczas zeznanie zostanie uznane za złożone z dniem 2 maja w takiej formie, w jakiej przygotowali je urzędnicy.

Twój e-PIT uwzględnia ulgę na dzieci i ulgę dla młodych. Pozostałe ulgi podatnik może dodać samemu. Istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem i jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Łatwo wskażemy organizację, której chcemy przekazać 1% podatku – domyślnie system wybiera tą, która obdarowaliśmy w zeszłym roku. Jeśli nie wybierzemy żadnej organizacji lub wskażemy niewłaściwą, możemy dokonać korekty jeszcze przez miesiąc od złożenia formularza.

Rozliczenie przez internet uprawnia do otrzymania ewentualnego zwrotu podatku w terminie 45 dni od złożenia zeznania. W przypadku złożenia formularza papierowego, na pieniądze ze skarbówki trzeba czekać nawet do trzech miesięcy.

Usługa Twój e-PIT jest w pełni dostępna dla osób rozliczających się na formularzach PIT-37 (m.in. dla pracowników, osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, otrzymujących krajowe emerytury) i PIT-38 (dla podatników osiągających przychody m.in. ze zbycia papierów wartościowych lub kryptowalut). KAS udostępnia też druki PIT-28 i PIT-36, jednakże podatnik musi samemu rozliczyć w nich przychody z działalności gospodarczej. PIT-28 i PIT-36 nie zostaną uznane za złożone z dniem 2 maja, jeśli podatnik nic z nimi nie zrobi.

Logowanie do usługi Twój e-PIT

Logowanie do usługi Twój e-PIT jest możliwe przez:

- profil zaufany

- e-dowód

- bankowość elektroniczną

- aplikację mObywatel

- dane autoryzujące (kwota przychodu za 2020 rok oraz NIP lub PESEL).