Chodziło o kobietę, która w 2017 r. odziedziczyła po mężu kilka działek. Stanowiły one jego majątek odrębny, a przed śmiercią mężczyzna podpisał przedwstępne umowy sprzedaży tych nieruchomości . Spadkobierczyni była zobowiązana do zawarcia umów przyrzeczonych i sprzedaży działek, co miało miejsce jeszcze przed upływem pięciu lat od ich odziedziczenia.