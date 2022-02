Problem nie jest nowy, bo podatnicy składali płatnikom różne oświadczenia również w zeszłych latach (np. o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem). Od 2022 r., za sprawą Polskiego Ładu, przybyło jednak takich deklaracji, a więc i pytań od płatników. Nie wiedzą oni np., co w sytuacji, gdy pracownik złoży oświadczenie, a później okaże się, że nie spełnił warunków do zastosowania ulgi. Oznacza to, że płatnik miał obowiązek pobrać wyższe zaliczki na PIT od wynagrodzenia podatnika. Eksperci przyznają, że fiskus może uznać, że to pracodawca powinien dopłacić podatek.