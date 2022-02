Wiceminister finansów Artur Soboń skomentował w mediach społecznościowych przyjęcie poprawki jako spełnienie postulatu przedsiębiorców. Powinna ona bowiem rozwiązać problemy, na które zwracaliśmy uwagę w artykułach „Kto kupił przed 2022 r., ten straci na składce zdrowotnej” (DGP 3/2022) i „Możliwy zwrot w sprawie składki zdrowotnej” (DGP 10/2022). Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyliczając dochód na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej, nie mogli dotąd uwzględnić zakupów dokonanych przed 2022 r. Musieliby więc płacić składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży (bez uwzględniania poniesionego kosztu). To zaś oznaczałoby, że przykładowo komis, który w ubiegłym roku kupił używany samochód i dostałby atrakcyjną ofertę jego sprzedaży np. w lutym tego roku, musiałby zapłacić składkę w wysokości przekraczającej ewentualny zarobek na transakcji. To odstraszało część firm od realizacji jakichkolwiek transakcji na początku 2022 r. Podobne zastrzeżenia zgłosiły również inne branże.

Nowelizacja powinna ukrócić wskazane obawy. Poprawki, które zaakceptowała sejmowa komisja, zakładają, że przy ustalaniu dochodu dla celów obliczania składki zdrowotnej uwzględniane będą różnice remanentowe (a więc i zakupy z przeszłości). Przy obliczaniu dochodu nie będzie uwzględniana większość przychodów wolnych od opodatkowania (z wyjątkiem m.in. uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i przychodów, których dotyczą ulga na powrót, tzw. ulga 4plus i ulga dla pracujących seniorów).. Dochód nie będzie też powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Pomniejszą go również kwoty opłaconych w 2022 r. składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.